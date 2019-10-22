Камерун хочет купить российские зенитные комплексы «Панцирь-С1»

Камерун заинтересован в заключении контракта с Россией по поставке в страну зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Об этом сообщил посол африканской республики Махамат Паба Сале.

Дипломат оценил высокое качество российской военной техники, выразив надежду, что Яунде начнет приобретать ее у Москвы.

«Многие страны мира покупают российское вооружение. В этом плане Рособоронэкспорт делает многое», - цитирует его РИА Новости.

Махамат Паба Сале также заявил, что его стране нужны российские бронетранспортеры, военно-транспортные и боевые вертолеты.

«Панцирь-С1» - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными и надводными целями, а также с живой силой противника.