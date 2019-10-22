В России разработали новый боевой модуль в калибре 57 мм

Боевой модуль, оснащенный 57-миллиметровой автоматической пушкой, разработали специалисты холдинга «Высокоточные комплексы». Об этом сообщил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

Орудие еще нигде не показывалось. В пресс-службе уточнили, что у комплекса пока нет названия.

«Они (Минобороны РФ - прим. ред.) выбирают, у нас есть два боевых модуля. УВЗ ("Уралвагонзавод") и "Высокоточка" ("Высокоточные комплексы") сделали», - приводит ТАСС слова Абрамова.

В июне ЦНИИ «Буревестник» (входит в «Уралвагонзавод») представил на форуме «Армия-2019» модуль с 57-миллиметровым орудием в павильоне госкорпорации «Ростех».

Модуль имеет высокоточные приводы, спаренный 7,62-миллиметровый пулемет на 1000 патронов, систему заряжания и хранения боеприпасов, а также бронеколпак, на поверхности которого имеется прицел командира и наводчика.