Скоростное вождение танков в Чечне: кадры учений мотострелков

Танковые экипажи мотострелковой дивизии в Чеченской Республике сдали экзамены. На полигоне они продемонстрировали все, чему научились за лето.

Военнослужащие вели стрельбу по мишеням на расстоянии полутора километров, при этом экзаменуемый не знал, в каком секторе полигона она появится.

После огневого рубежа механик-водитель оперативно уводил Т-72Б3, преодолевая естественные и искусственные препятствия.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик. В частности, на танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1130 лошадиных сил) с системами, обеспечивающими его работу .