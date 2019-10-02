США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты
Соединенные Штаты Америки провел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает Командование глобальных ударов ВВС США.
«Испытание демонстрирует, что ядерное сдерживание Соединенных Штатов является надежным, гибким, готовым и соответствующим образом приспособленным для сдерживания угроз двадцать первого века и для успокоения наших союзников», - подчеркнуто в сообщении командования.
В нем подчеркнуто, что МБР пролетела порядка 4200 миль до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах. При этом в США отметили, что к испытаниям велась подготовка в течение нескольких месяцев, в которой участвовали несколько правительственных организаций.
Это уже четвертое испытание МБР Minuteman III в текущем году. Предыдущие были проведены 6 февраля, 1 и 9 мая.
Отметим, что в понедельник Министерство обороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь-М» стационарного (шахтного) базирования. Эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку - полуостров Камчатка.