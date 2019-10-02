В России создали новый высокопрочный сплав для авиации и автомобилей

Ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») изобрели современные эффективные алюминиевые сплавы, которые можно применять для использования в различных транспортных средствах, в частности, в авиации и автомобилях. Он получился прочнее и дешевле ранее изготавливаемых сплавов.

Новые материалы обладают повышенной прочностью, а обрабатывать их можно при комнатной температуре. Сплавы поддаются сверхпластической формовке при повышенных скоростях обработки. Из них можно создавать легкие цельные конструкции сложной геометрии. Результаты исследований специалистов опубликованы в журнале Materials Science and Engineering A.

Доцент НИТУ «МИСиС» Анастасия Михайловская, которая руководит исследованием, отметила, что нужные детали специалисты плавят в печи, нагретой до 800 градусов. Расплавленные компоненты заливают в спецформу до образования слитков, которые потом отжигают и прокатывают в листы.

В ближайшее время отечественные исследователи намерены провести апробацию в условиях производства листов и заняться получением международного патента.

Создатели сплава утверждают, что реализация эффекта сверхпластичности в ходе обработки металлов давлением дает возможность создавать детали сложной формы, очень близкой к конечной. При этом нет необходимости использовать большие мощности, что удешевляет производство продукции.