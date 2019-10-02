США поставят Украине более ста ПТРК «Javelin»

Правительство Соединенных Штатов Америки одобрило поставку Украине дополнительных 150 ПТРК «Javelin», сообщает агентство Bloomberg.

В сообщении говорится, что официальный запрос на поставку данных ракет Украина направила в начале лета и поставка будет осуществляться вне пакета американской помощи на 250 миллионов долларов. В целом стоимость поставки систем обойдется в 39 миллионов долларов.

В 2018 году на Украину было поставлено 37 переносных пусковых установок СLU (в том числе две для использования на запчасти) и 210 противотанковых ракет Javelin, а также несколько тренажеров Basic Skill Trainers (BST).

12 сентября Вашингтон одобрил выделение Украине военной помощи в размере 400 миллионов долларов. В ответ Минобороны Украины заявило о готовности закупить очередную партию противотанковых комплексов Javelin.

Комплекс создан по принципу «выстрелил-забыл», при этом стрельбу из него можно вести пригнувшись и сидя. Автономное наведение позволяет покинуть позицию. Поражение расчета во время полета ракеты не влияет на вероятность ее попадания в цель. Поражение может производиться в наименее защищенную часть танка - в верхнюю полусферу.

По заявлениям разработчиков, ПТРК способен «видеть» сквозь защитные завесы, отличать инфракрасные ловушки от своей цели и поражать танки с динамической защитой. Стоимость одного комплекса в комплекте с 6 ракетами составляет от 600 тыс. долларов для США и союзников и до 1,4 млн долларов на экспорт.