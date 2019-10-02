Ростех разработал варианты развития российского авиапрома

Госкорпорация «Ростех», которая, согласно решению президента России Владимира Путина, получила контроль над Объединенной Авиационной Корпорацией, подготовила для рассмотрения в правительстве три варианта развития российского авиапрома, сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, в первом случае предлагается очистить баланс предприятий от непрофильных активов, освободить их от неиспользуемых площадей и земельных участков, провести оптимизацию штата. Во втором предлагается провести сокращение числа предприятий конечной сборки и агрегатных заводов, а также значительной доли персонала.

Третий вариант, помимо оптимизации расходов, предусматривает массированную господдержку спроса на российские самолеты, в частности - создание государственной авиакомпании, которая будет использовать исключительно SSJ 100 и МС-21 и будет обслуживать региональные перевозки.

В Ростехе подчеркнули, что ни один из данных вариантов окончательно не принят и что в ведомства направили «максимально объективную картину и набор конкретных предложений. Отметим, что это не готовые решения, а именно сценарии».

В материале говорится, что общий банковский долг ОАК по состоянию на август составлял 509 миллиардов рублей. В случае получения субсидии он сократится до 159 млрд руб, из которых 89 млрд руб. затем также потребуется реструктурировать.

О сложной ситуации в авиастроительной отрасли в июле текущего года заявил президент Ростеха Сергей Чемезов. Тогда он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать докапитализацию Объединенной авиастроительной компании на более чем 300 млрд рублей, которая позволит покрыть долги и выполнить в срок программу создания авиалайнера МС-21.

«Там нужна будет докапитализация, потому что нам необходимо будет, чтобы окончательно провести финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, более 300 млрд», - ответил президенту Чемезов на соответствующий вопрос.

Отметим, что в феврале текущего года стало известно, что из-за остановки поставок композитов, которые используются, в частности, в крыле самолета, корпорация «Иркут» переходит на материалы российского производства, которые создаются в кооперации с другими предприятиями, в частности, с Росатомом. В связи с этим сдвигаются сроки начала серийного производства МС-21.