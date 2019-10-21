Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ

Новейший турбовальный двигатель ВК-2500П, разработанный АО «Климов», проходит госиспытания, а также сертификацию для Министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщил исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин.

Мотор представляет собой модификацию ВК-2500 с использованием современной отечественной цифровой электронной системы управления и контроля. Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.

«Мы считаем, что очень целесообразно переходить на этот мотор, потому что он имеет совершенно другие ресурсы, облегчает процесс управления машиной», - приводит ТАСС слова Ватагина.

Он добавил, что у ВК-2500П российская цифровая электронная система управления и контроля типа FADEC, которая обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики двигателя. Ватагин рассказал, что управлять новейшим двигателем можно даже при полном отключении электроники, что делает полеты еще более безопасными.

АО «Климов» - предприятие российской двигателестроительной отрасли, занимающееся разработкой и производством газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов.