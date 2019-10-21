В аэропорту Краснодара успешно испытали систему защиты от атаки дронами

Новую систему противодействия беспилотным летательным аппаратам гражданского назначения протестировали в аэропорту Краснодара. Комплекс под названием «Атака - DBS» успешно прошел испытания.

Система, созданная специалистами холдинга «Росэлектроника», в состоянии предотвратить попадание чужих беспилотников на частную территорию, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что при тестировании «Атака - DBS» был сымитирована атака БПЛА с разных дистанций, как с ближней, так и с дальней, а также на различных высотах, в том числе на дистанции 30-40 метров от земли.

В ходе испытаний система автоматически вычислила проникновение на территорию несанкционированного беспилотника. По данным пресс-службы, дрон был обнаружен на расстоянии 1,5 километра и идентифицирован как несанкционированный, после чего комплекс блокировал канал связи и навигации летательного аппарата.

Комплекс «Атака - DBS» был спроектирован еще в марте. По словам разработчиков, данная система не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, поэтому может использоваться в аэропортах и на других высокотехнологичных объектах.