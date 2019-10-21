Корвет «Алдар Цыденжапов» спустили на воду на Дальнем Востоке

Корвет «Алдар Цыденжапов» выведен из цеха и поставлен к достроечному пирсу. Новейший боевой корабль стоится на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота.

На корабле начался новый период - подготовка и проведение швартовных испытаний, будет смонтирована интегрированная башенно-мачтовая конструкция со всеми полагающимися системами, сообщил старший строитель заказа Дмитрий Криночкин.

Также идут монтаж линии вала, главных и вспомогательных дизелей, окончательная затяжка кабелей и электромонтажные работы. В июле следующего году кораблестроители переведут корвет на базу в Приморье для достройки и начала ходовых испытаний.

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«Алдар Цыденжапов» - третий многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380. Он был назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота «Быстрый», за что получил посмертно звание Героя Российской Федерации.

Построенный на заводе корвет «Громкий» вошел в состав флота в декабре прошлого года. В июле на ПАО «Амурский судостроительный завод» состоялась торжественная закладка двух малых ракетных кораблей этого проекта для Тихоокеанского флота.