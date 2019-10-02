Новейший тральщик ВМФ РФ выходит на испытания: кадры с капитанского мостика

Моряки корабля противоминной обороны проекта 12700 «Владимир Емельянов» осматривают оборудование судна на соответствие техническим характеристикам. Мероприятия проходят в Финском заливе.

В течение месяца экипаж будет проверять корабельные системы и механизмы движения корабля, управления, связи, жизнеобеспечения.

В конце сентября «Владимир Емельянов» покинул причал Средне-Невского судостроительного завода и отправился на заводские испытания на Финский залив. В декабре корабль планируют передать Военно-морскому флоту.

«Владимир Емельянов» имеет самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, был построен на Средне-Невском судостроительном заводе. Тральщик является третьим кораблем проекта 12700.

В 2016 году предприятие передало заказчику головной корабль проекта - тральщик «Александр Обухов», а в январе 2019 года - тральщик «Иван Антонов».

Проект тральщиков 12700 шифр «Александрит» был создан в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз». Эти корабли предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной дистанции.