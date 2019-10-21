Минобороны досрочно получило второй комплект С-400

Министерство обороны Российской Федерации получило полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» в рамках гособоронзаказа.

Технику передали на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна ВКО «Алмаз-Антей». Это уже второй полковой комплект С-400, который получило военное ведомство в текущем году.

По требованиям Минобороны России при передаче техника прошла испытания, были выполнены стрельбы в присутствии представителей концерна, а также облеты с сопровождением реальных воздушных целей.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способны уничтожать баллистические ракеты. На вооружении российской армии стоит 16 полков С-400.