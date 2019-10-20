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СМИ рассказали о «самом опасном военном корабле России»

Василиса Морозова
04:20 20.10.2019
Способность «Адмирала Нахимова» угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами делает его самым опасным российским кораблем.
СМИ рассказали о «самом опасном военном корабле России»
© Фото: Юрий Кавер, РИА Новости

Журнал Military Watch разобрал оснащение атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» класса «Киров», который должен поступить на вооружение ВМФ России в 2021 году.

Автор статьи отметил, что военный корабль, который проходит комплексную переоборудование и модернизацию, оснастят большим арсеналом крылатых ракет и продвинутой системой ПВО, новыми системами радиоэлектронной борьбы, а также ЗРК «Редут».

«После завершения переоборудования "Адмирал Нахимов", вероятно, развернет больше гиперзвуковых ракет, чем любой другой класс надводного военного корабля», - пишет издание.

По данным журнала, главным противокорабельным оружием крейсера станет ракета «Циркон», который сможет поражать цели на скорости восьми чисел Маха на расстоянии до 1000 км. Отмечается, что она превзойдет основную противокорабельную ракету ВМС США «Гарпун».

«Адмирал Нахимов» сможет долгое время работать в отдалении от российского побережья благодаря своим ядерным силовым установкам.

«Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем, из стоящих на вооружении ВМФ России», – пишет автор издания.

«Адмирал Нахимов» - брат-близнец атомного крейсера «Петр Великий», который в настоящее время выполняет боевые задачи в составе Северного флота.

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