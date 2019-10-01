При модернизации танк Т-80БВМ получил систему управления огнем от Т-90

Модернизированный танк Т-80БВМ оснастили такой же системой управления огнем, как и у танков Т-90 и Т-72Б3, с целью унификации изделий. Об этом в День Сухопутных войск сообщил специальный представитель корпорации «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) по военно-техническому сотрудничеству, генерал армии Алексей Маслов.

«На Т-80 поставили такую систему управления огнем, как на Т-90 и Т-72… то есть унификация 100% машины. А без Т-80 России нельзя, ведь он создавался для севера», - заявил он в интервью ТАСС.

Также Маслов напомнил, что в войска Т-80БВМ поступают с прошлого года. В результате модернизации были повышены все ключевые характеристики данного танка: защищенность, огневая мощь, подвижность и командная управляемость.

«Увеличена дальность стрельбы всеми типами боеприпасов днем, ночью и в условиях ограниченной видимости», - отметил генерал армии.

По его словам, обеспечена всеракурсная защита машины от современных противотанковых средств. Кроме того, был понижен эксплуатационный расход топлива при работе газотурбинного двигателя на стоянке с включенной системой управления огнем.

Т-80БВМ - это дальнейшая модернизация танка Т-80БВ. Она включает в себя 125-миллиметровую пушку, доработанный газотурбинный двигатель, мощность которого составляет до 1 250 лошадиных сил, установку многоканального прицела наводчика, прибор наблюдения механика-водителя и стабилизатор вооружения. Для того, чтобы защититься от огня противника, танк оснастили противокумулятивными решетчатыми экранами, а также комплексом модульной динамической защиты. Ходовая часть также была усовершенствована.