В Москве утвердили концепцию строительства Национального космического центра

Руководство Москвы согласовало архитектурно-градостроительную концепцию здания Национального космического центра, который будет создан на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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«Мы сделали и утвердили архитектурную концепцию здания НКЦ. Высота башни будет порядка 200 метров, она выглядит как ракета - трехгранная, устремленная в небо, достаточно красивый концепт», - цитирует ТАСС заммэра столицы.

Также он добавил, что концепцию согласовали и уже сделали подготовку территории, на которой компания «Мосинжпроект» начала строительство фундамента.

Хуснуллин отметил, что основная часть цехов и зданий Центра имени Хруничева сохранится и будет модернизирована под новое производство и технопарки.

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Напомним, что сформировать в России Национальный космический центр Владимир Путин поручил Роскосмосу и правительству Москвы в феврале 2019 года.