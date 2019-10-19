Эксперты Промсвязьбанка предложили варианты улучшения финансового состояния ОПК

На пресс-завтраке с аналитиками Промсвязьбанка эксперты представили исследование о финансовом состоянии оборонно-промышленного комплекса России, его успехах, проблематике и перспективах диверсификации.

Как рассказали в ПСБ, в организации был создан Центр мониторинга и анализа сектора ОПК, который объединит такие аналитические компетенции банка, как макроэкономика, товарные рынки и отраслевой анализ. ПСБ был назначен правительством РФ опорным банком по кредитованию ОПК, и другие банки передают ему кредитные портфели оборонных предприятий.

По словам управляющего по экономическому и отраслевому анализу ПСБ Игоря Нуждина, долг предприятий оборонно-промышленного комплекса перед банками составляет 1,8-2 трлн руб.

Из этого портфеля около 700 млрд рублей требуют реструктуризации, отметил Нуждин.

«По нашим оценкам 700 млрд долга могли сформироваться следующим образом: есть некоторые предприятия ОПК, у которых достаточно большой уровень долга, но нет прибыли для обслуживания этого долга. Соответственно, было посчитано количество таких предприятий, какой объем долга у них был сформирован и какой объем долга они обслуживать не могут. Вот исходят из последнего показателя эта цифра и сформировалась. То есть, была определена долговая нагрузка ряда предприятий ОПК. И, исходя из долговой нагрузки, был определен уровень, который может быть проблемным для обслуживания», - заявил представитель ПСБ.

Ранее эту же цифру называл курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов. Это образовавшиеся за много лет долги, которые предприятия могут только обслуживать, но никогда не смогут погасить. И процентные выплаты по ним лишают отрасль средств на развитие.

«Нагрузка мешает предприятиям ОПК, потому что, по нашим оценкам, порядка 150 млрд рублей предприятия ОПК вынуждены направлять на проценты по кредитам. Если их долг сократится, то, соответственно, высвобожденные средства они смогут инвестировать. По нашим оценкам, благодаря экономии на процентных платежах ежегодно может высвобождаться порядка 50 млрд рублей. Эта сумма может даже достигать 20-30% от всего объема инвестиций, которые ежегодно осуществляют предприятия ОПК. То есть, это очень хороший и мощный рычаг для того, чтобы повысить инвестиционную активность сегмента», - подчеркнул Игорь Нуждин.

Как напомнил главный аналитик дирекции по стратегии ПСБ Андрей Тресорук, перед ОПК стоит задача нарастить долю гражданской продукции с 21% в 2018 году до 30% к 2025 году и до 50% к 2030 году. По оценке ПСБ, для решения этой задачи ОПК должен к 2025 году увеличить гражданские продажи в 2,2 раза (до 1,5 трлн рублей), а к 2030 году - в 6,3 раза (до 4,2 трлн рублей).

Управляющий по экономическому и отраслевому анализу банка Игорь Нуждин подчеркнул, что ключевым направлением для инвестиций в компаниях ОПК должно стать создание гражданской продукции.

«Поэтому высвобожденные ресурсы, как мы предполагаем, пойдут на создание гражданской продукции и помогут диверсификации оборонно-промышленного комплекса», - заключил Нуждин.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть направлены на решение задач, связанных с диверсификацией.