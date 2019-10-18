Новосибирский авиазавод получит новый заказ Су-34 до конца октября

Новосибирский авиационный завод имени Чкалова до конца октября получит заказ на новую партию бомбардировщиков Су-34, заявил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

«В течение октября контракт на Су-34 будет подписан», - цитирует Семка ТАСС.

Замгубернатора подчеркнул, что никаких сокращений сотрудников на предприятии не будет. Однако количество самолетов, которые по контракту будут заказаны у завода, Сергей Семка не уточник.

Ранее в СМИ появилась информация, что новый контракт на Су-34 будет предполагать перенос сборки этих самолетов из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, и это приведет к сокращениям на предприятии, однако официального подтверждения эти данные так и не получили.