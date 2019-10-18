Минобороны получило девять новых баллистических ракет

Девять новых баллистических ракет, девять пусковых установок грунтового базирования и 15 единиц средств обеспечения и связи поставили оборонные предприятия на вооружение российской армии в текущем году.

С соответствующим заявлением выступил заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко на Едином дне военной приемки.

«Приняты девять баллистических ракет, девять пусковых установок грунтового базирования и 15 единиц средств обеспечения и связи», - отмечает он.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что в боевой состав Ракетных войск стратегического назначения в этом году будет введено более 30 межконтинентальных баллистических ракет.