ВКС России получили очередную ЗРС С-400

Войска воздушно-космической обороны усилились. В рамках гособоронзаказа военные получили зенитно-ракетную систему С-400 «Триумф», заявил заместитель обороны Российской Федерации Алексей Криворучко.

«В интересах воздушно-космических сил приняты зенитная ракетная система С-400, девять новых и семь отремонтированных самолетов, 16 новых и 19 отремонтированных вертолетов, две ракеты-носителя "Союз-2.1Б", 13 новых и восемь отремонтированных радиолокационных станций», - сообщил он 18 октября в Единый день военной приемки.

Кроме того, Министерству обороны РФ были поставлены шесть модернизированных станций спутниковой связи системы спутниковой связи «Приморка-М».

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - 5 минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.

Система спутниковой связи «Приморка-М» предназначена для автоматизированной передачи больших массивов информации со скоростью до 50 Мбит/сек. В основном это телеметрическая и видеоинформации, передаваемые при запусках ракетно-космической техники и МКС.