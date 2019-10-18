ВМФ РФ получит три дивизиона комплексов «Бастион»

Российский военно-морской флот в текущем году получит 50 крылатых ракет «Оникс» и три дивизиона береговых ракетных комплексов «Бастион». Об этом сообщил в пятницу генеральный конструктор «НПО машиностроения» Александр Дергачев.

По словам Дергачева, в 2019 году предприятием АО «ВПК "НПО машиностроения"» в рамках государственного оборонного заказа запланированы к поставке береговые комплексы «Бастион» в количестве трех дивизионных комплектов и противокорабельные крылатые ракеты «Оникс» в количестве 55 единиц.

Он также отметил, что уже сданы 38 ракет «Оникс», а еще 17 единиц изготовлены и транспортируются получателям.

БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Яхонт» (для ВС России)/«Оникс» (для поставок на экспорт).

Предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Отличительными особенностями ракеты «Оникс» являются: загоризонтная дальность стрельбы, полная автономность боевого применения («выстрелил-забыл»), набор гибких («низкая», «высокая-низкая») траекторий, высокие сверхзвуковые скорости на всех участках полета, полная унификация для широкой номенклатуры носителей (надводных кораблей всех основных классов, подводных лодок и наземных пусковых установок), незаметность для современных РЛС. Комплекс принят на вооружение ВС России в 2010 году.