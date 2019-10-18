Шойгу заявил, что строительство всех военных арсеналов должно завершиться в 2020 году

Строительство всех военных арсеналов для хранения оружия и боеприпасов должно быть завершено в 2020 году. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, зачитывая доклад в Единый день приемки военной продукции.

«Надеюсь, что 2020 год у нас увенчается завершением строительства всех, я еще раз повторяю - всех - арсеналов для хранения оружия, вооружения, боеприпасов», - подчеркнул глава российского военного ведомства.

Шойгу отметил, что возведение новых объектов необходимо для безопасности увеличения сроков хранения оружия и боеприпасов, а также для экономической целесообразности. Министр добавил, что власти страны особое внимание уделяют строительству объектов инфраструктуры сил ядерного сдерживания.

В Вооруженных Силах РФ сегодня, 18 октября, проходит Единый день военной приемки. Его проводит лично глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. По результатам смотра воинские части получат новейшие образцы вооружения.