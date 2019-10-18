В Минобороны пообещали рост доли нового оружия к концу года

Доля современных образцов вооружения и военной техники к концу года превысит 68%. Об этом 18 октября сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, зачитывая доклад в Единый день приемки военной продукции.

«Набранные темпы поставок вооружения и военной техники позволят к концу года достичь заданного уровня оснащенности современными образцами 68,2%», - отметил он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе своего выступления отчитался о перевооружении российской армии.

Глава ведомства отметил, что Военно-морской флот получил в этом году малый ракетный корабль «Советск», противодиверсионный катер проекта 21980 и малое гидрографическое судно «Александр Рогоцкий».