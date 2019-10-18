Шойгу рассказал, сколько самолетов и вертолетов поступило в войска

Оборонная промышленность поставила в этом году в войска 16 самолетов и 35 вертолетов. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. По словам главы военного ведомства, всего российская армия получила более тысячи ста единиц современного вооружения, военной и специальной техники.

«Среди них - 16 самолетов и 35 вертолетов различного назначения, свыше двухсот единиц бронетанкового вооружения и техники, 21 радиолокационная станция различной модификации, малый ракетный корабль "Советск", противодиверсионный катер проекта 21980, малое гидрографическое судно "Александр Рогоцкий"», - отметил Шойгу.

Также в плановом порядке войска получили инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы и многое другое.