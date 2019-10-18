Минобороны введет в строй более трех тысяч зданий в 2019 году

В этом году планируется ввести в строй 3 751 здание и сооружение. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на Едином дне военной приемки.

«Приоритетом по-прежнему остается обеспечение сил и средств ядерного сдерживания, а также размещение новых образцов вооружения и техники», - сказал Шойгу.

Министр отметил, что продолжается строительство постоянного и служебного жилья для военнослужащих и членов их семей, возводятся объекты военной медицины и военного образования.

«Некоторые из них по праву можно назвать уникальными проектами. По поручению президента России в сжатые сроки построены Президентское кадетское училище в Кемерово и филиал Пансиона воспитанниц Минобороны России в Санкт-Петербурге», - сказал глава военного ведомства.

По его словам, в целом капитальное строительство идет с опережением - на сегодняшний день введено в строй две тысячи триста семьдесят восемь зданий и сооружений, что на 13% превышает показатель прошлого года.