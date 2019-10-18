Шойгу рассказал о кораблях, которые получил ВМФ России

В пятницу, 18 октября, в Министерстве обороны РФ проходит Единый день приемки военной продукции.

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в ходе своего выступления отчитался о перевооружении российской армии.

Шойгу рассказал, что Военно-морской флот получил в этом году малый ракетный корабль «Советск», противодиверсионный катер проекта 21980 и малое гидрографическое судно «Александр Рогоцкий».

«Помимо этого, отремонтирована атомная подводная лодка "Омск" и модернизирован малый ракетный корабль "Смерч"», - отметил министр.

Также в плановом порядке войска получили инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы и многое другое.