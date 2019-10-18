Шойгу: в войска поступило более тысячи единиц вооружения

В третьем квартале 2019 года в Вооруженные силы РФ поступило 1 100 единиц вооружения и военной техники. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на Едином дне военной приемки.

«За прошедший период в войска поступило более 1 100 вооружения, военной и специальной техники. Среди них - 16 самолетов, 35 вертолетов различного назначения, свыше 200 единиц бронетанкового вооружения, 21 радиолокационная станция, малый ракетный корабль "Советск", противодиверсионный корабль проекта 21980 и гидрографическое судно "Александр Рогоцкий"», - сказал министр.

Также в плановом порядке войска получили инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы и многое другое.