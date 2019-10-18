Испытания «Тор-М2» показали на видео

Новые зенитные комплексы «Тор-М2» прошли проверку перед отправкой в войска в рамках Единого дня военной приемки. Уникальные кадры испытаний ЗРК публикует «Звезда».

«Тор-М2» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для защиты войск и важных объектов от самолетов и ракет. Способен стрелять во время движения и вести огонь одновременно по нескольким целям.

Основная задача - прикрытие административных, экономических и военных субъектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, авиации.

Комплекс может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Перевод из походного в боевое положение занимает до 3 минут. Время реакции комплекса - 8-12 секунд.