Новейшие бомбардировщики Су-34 поступили в войска: видео

Телеканал «Звезда» публикует кадры испытательных полетов истребителей-бомбардировщиков, которые были переданы ВКС.

В ходе Единого дня приемки военной продукции, который проходит сегодня, доклады предприятий ОПК о выполнении гособоронзаказа заслушал министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, в 2019 году российская армия получила более тысячи единиц вооружения и военной техники, в том числе 16 самолетов и 35 вертолетов.

Базовая модель Су-34 - тяжелый истребитель Су-27, однако в конструкцию были внесены серьезные изменения. В первую очередь они коснулись кабины: пилоты сидят в ней рядом, а не друг за другом. Это облегчает работу и коммуникацию членов экипажа. Самолет выполнен по схеме «продольный триплан», что позволило улучшить его маневренные характеристики.

По сравнению с Су-27, были увеличены полезная нагрузка и запас топлива. Первый полет машина совершила 13 апреля 1990 года, но сложная экономическая ситуация в стране позволила начать производство только в 2008 году.

Из-за характерной приплюснутой формы носовой части Су-34 в войсках получил прозвище «утенок». Всего на вооружении стоит более 100 бомбардировщиков.

Ранее сообщалось, что новосибирский авиазавод получит новый заказ Су-34 до конца октября.

Подробнее о самолете можно узнать в разделе «Оружие» на сайте телеканала «Звезда».