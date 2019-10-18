Новые «Аллигаторы» для ВКС: кадры испытаний вертолетов Ка-52

Минобороны России получит к концу года восемь ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», четыре из них уже готовы к передаче, сообщил в пятницу управляющий директор Арсеньевской авиационной компании (ААК) «Прогресс» Юрий Денисенко.

«Вертолеты выдержали все виды испытаний, предусмотренные техническими условиями и условиями государственного контракта, приняты военным представительством и готовы для передачи в эксплуатирующие организации», - заявил он на Едином дне военной приемки.

Телеканал «Звезда» публикует кадры испытательных полетов вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина.

«Аллигатор» - единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя.

К минусам можно отнести увеличение лобового сопротивления, а кроме того, большую уязвимость лопастей несущих винтов. Учитывая, что в ударный вертолет чаще всего стреляют снизу из стрелкового оружия, большее количество лопастей увеличивает шансы на то, что противник сможет в них попасть.

Поэтому лопасти Ка-52 имеют усиленную конструкцию, которая выдерживает попадание снарядов калибра до 12 мм.

Пилоты в Ка-52 сидят рядом друг с другом, что упрощает коммуникацию между ними, что особенно важно при использовании вертолета в качестве командной машины.

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