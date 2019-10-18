Новейшие армейские автомобили «Торнадо-У» придут на смену машинам «КрАЗ»

Автозавод «УРАЛ» в Миассе Челябинской области начал поставлять Министерству обороны РФ принципиально новый армейский грузовой автомобиль повышенной проходимости и грузоподъемности «Торнадо-У».

«В 2019 году мы начали осуществлять поставку для потребностей Минобороны автомобиля нового семейства под названием "Торнадо-У". Это принципиально новый для автомобильного завода "Урал" продукт. Он пришел на смену давно забытому автомобилю "КрАЗ", который до 1991 года поставлялся в Вооруженные Силы, и вот последние 25 лет аналогичных поставок не было», - рассказал «Звезде» распорядительный директор «УРАЛа» Павел Яковлев.

Автомобиль с модулем бортовой платформы предназначен для транспортировки вооружения, военной и специальной техники, перевозки различных грузов, буксировки транспортных и специальных прицепов.

Полная масса грузового автомобиля - до 30 тонн, грузоподъемность - до 16 тонн. Кабина «Торнадо-У» защищена броней и бронестеклом. Она получила современную эргономику, в ней установлен кондиционер. «Торнадо» должен заменить старую рабочую лошадку «Краз». Перед военной приемкой машина проехала 400 километров, у авто проверили все узлы и агрегаты.