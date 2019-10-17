Минпромторг заключил контракт на разработку замены «кукурузнику» Ан-2
Министерство договорилось о выполнении научных и конструкторских работ с компанией «Байкал-Инжиниринг».
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Министерство промышленности и торговли РФ подписало контракт с компанией ООО «Байкал Инжиниринг» на создание нового легкого самолета, который в будущем станет заменой «кукурузнику» Ан-2. Компания «Байкал Инжиниринг» выиграла соответствующий конкурс на проведение работ.
«Заключен контракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации проекта создания легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий», - цитирует пресс-релиз ведомства РИА Новости.
Запустить серийное производство нового самолета планируется на базе Улан-Удэнского авиационного завода.