Путин заявил, что спрос на мирную продукцию предприятий ОПК составляет триллионы рублей

Российские оборонные предприятия должны учиться производить гражданскую продукцию. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании по программе финансового оздоровления организаций оборонно-промышленного комплекса.

Президент России отметил, что пик поставок вооружения в рамках гособоронзаказа в целом пройден. Глава государства указал на необходимость использовать освободившиеся производственные мощности для производства высокотехнологичной продукции, в частности, медицинского оборудования.

«Особенно нужна медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов и мусора», - отметил Путин.

Говоря о необходимости перевода оборонных предприятий на выпуск мирной продукции, глава государства указал на высокий спрос.

«Потенциальный спрос довольно высок - порядка 6,2 триллиона рублей, необходимо, чтобы большая часть этого спроса была удовлетворена именно отечественными производителями», - подчеркнул Путин.

Он также отметил, что сдерживающим фактором диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса является высокая долговая нагрузка на компании.