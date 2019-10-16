Путин: пик поставок вооружения в рамках гособоронзаказа пройден

Пик поставок вооружения в рамках ГОЗ пройден, а устойчивость финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должна обеспечить диверсификация производства. Соответствующее заявление президент России Владимир Путин сделал на совещании о программе финансового оздоровления предприятий ОПК.

«Пик поставок вооружения в рамках ГОЗ в целом пройден, по некоторым направлениям находится в стадии прохождения. Перед организациями ОПК, помимо профильной работы по созданию новых поколений вооружений, стоят задачи по увеличению выпуска гражданской продукции, востребованной как в России, так и на мировых рынках», - сказал президент.

Президент подчеркнул, что широкое поле для реализации этих проектов открывается в рамках реализации нацпроектов. Особенно необходима медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов и мусора.

«Потенциальный спрос довольно высок. Порядка 6,2 триллионов рублей. Принципиально важно, чтобы большая часть этого спроса была удовлетворена отечественными разработками», - сказал Путин.

Он также отметил, что сдерживающим фактором этого процесса является высокая долговая нагрузка на предприятиях. По словам Путина, предложения по улучшению финансового состояния предприятий должны быть связаны в первую очередь с диверсификацией производств.