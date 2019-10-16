Рост промпроизводства в России ускорился в сентябре

Промышленное производство в России в сентябре выросло на 3% по сравнению с сентябрем прошлого года, сообщает Федеральное агентство государственной статистики.

В январе-сентябре показатель увеличился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев позитивную динамику продемонстрировали все наблюдаемые сферы промышленного производства.

Отмечается, что самые высокие показатели роста демонстрируют сырьевые и обрабатывающие отрасли (3,6% и 2,2% по сравнению с девятью месяцами прошлого года).

«В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост составил 0,8% к периоду январь-сентябрь 2018 года, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов - 1,4% к аналогичному периоду прошлого года», - сообщается на сайте Росстата.

Отмечается ускорение темпов роста и за третий квартал текущего года относительно третьего квартала прошлого.