Роскосмос создаст два новых спутника для стереоскопической съемки Земли

Роскосмос потратит 2,18 миллиарда рублей на создание к 2023 году двух космических аппаратов «Аист» для стереоскопической съемки Земли. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Спутники планируется запустить ракетой-носителем «Союз-2» с космодрома Восточный. В течение пяти лет они должны обеспечить обзорное наблюдение заданных районов Земли в диапазоне широт от 85 градусов северной широты до 85 градусов южной широты.

Аист-2Д - малый космический аппарат, предназначен для проведения научных экспериментов, а также для отработки и сертификации целевой аппаратуры дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), обеспечивающей аппаратуры и их программного обеспечения для дальнейшего использования в перспективных разработках РКЦ «Прогресс».