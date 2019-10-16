Программу модернизации российских Ка-32 представили в Сеуле

Холдинг «Вертолеты России», входящий в Госкорпорацию «Ростех», представил на аэрокосмической выставке ADEX в Сеуле программу модернизации российских Ка-32. Экспозиция проходит с 15 по 20 октября.

Производитель предлагает южнокорейским партнерам обновить авионику, двигатели и систему пожаротушения в машинах. Парк Ка-32 в Южной Корее насчитывает 50 вертолетов. Российские винтокрылые машины используются в этой стране с 1990-х годов, сообщается на сайте холдинга.

Вертолеты эксплуатируются различными ведомствами Южной Кореи. Их применяют при тушении пожаров, поисках людей, патрулировании водоемов. Представители компании сообщили, что технические решения в авионике вертолета Ка-32А11М уже апробированы на гражданских многоцелевых вертолетах Ансат, Ми-38 и Ка-62.

В мае холдинг «Вертолеты России» представил проект модернизации многоцелевых вертолетов Ка-32 на XI Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2019.

Ка-32 - средний транспортный вертолет соосной схемы с двумя турбовальными двигателями и неубирающимися шасси. Машина применяется в гражданских целях с учетом эксплуатации с палубы корабля. Этот аппарат представляет собой следующую ветку развития вертолета Ка-27ПС.