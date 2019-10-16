Иностранным военным атташе показали военную технику под Читой

Представители военно-дипломатического корпуса посетили АО «103-й бронетанковый ремонтный завод» и АО «810-й авиационный ремонтный завод». В ходе данного мероприятия представители иностранных армий были ознакомлены с выпускаемой предприятиями продукцией военного назначения, а также особенностями технологии проведения ремонта вооружения и военной техники.

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