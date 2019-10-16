Иностранным военным атташе показали военную технику под Читой
Минобороны России совместно с представителями ФСВТС России организовало посещение ремонтных заводов в Чите для ряда военных атташе иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации.
Представители военно-дипломатического корпуса посетили АО «103-й бронетанковый ремонтный завод» и АО «810-й авиационный ремонтный завод». В ходе данного мероприятия представители иностранных армий были ознакомлены с выпускаемой предприятиями продукцией военного назначения, а также особенностями технологии проведения ремонта вооружения и военной техники.
Российские специалисты проконсультировали зарубежных коллег о порядке организации поставок продукции военного назначения иностранным государствам в рамках военно-технического сотрудничества.
Иностранным гостям продемонстрировали возможности отдельных образцов бронетанковой техники в ходе динамических испытаний на специальном полигоне.