Сокращенным сотрудникам «Прогресса» предложат работу на заводе «Звезда»

Сотрудники завода «Прогресс» в Приморье, попавшие под сокращение, смогут устроиться на судостроительный комплекс «Звезда», сообщили в пресс-службе авиастроительного предприятия.

«Сведения о высвобождаемых должностях регулярно направляются в Приморский центр занятости населения. На предприятии также работает консультационный пункт Арсеньевского отделения Приморского центра занятости в соответствии с утвержденным графиком. Совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке организована работа по подбору персонала на востребованные вакансии в отрасли "Машиностроение" в Дальневосточном федеральном округе. Достигнута договоренность с Судостроительным комплексом "Звезда" о трудоустройстве работников ААК "Прогресс" на имеющиеся вакансии», - сообщили в оборонном предприятии.

Причиной сокращения сотрудников назвали оптимизацию кадрового состава после окончания работ по крупному экспортному контракту. Предполагается, что в текущем году предприятие покинут специалисты административно-управленческого, вспомогательного и рабочего персонала.

ПАО «Арсеньевская Авиационная Компания "ПРОГРЕСС" им. Н.И. Сазыкина» - одно из крупнейших предприятий аэрокосмической промышленности РФ. Входит в холдинг АО «Вертолеты России». Основной продукцией предприятия являются вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ка-52К «Катран».

Ка-52 поставляются как в интересах Министерства обороны РФ, так и в интересах инозаказчика, в качестве которого выступает Египет.

Стоит отметить, что на форуме «Армия-2019» был подписан контракт на поставку 97 вертолетов Ми-28Н «Ночной Охотник», а нового контракта на закупку Ка-52 не последовало. В интервью телеканалу «Звезда» заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что открыта опытно-конструкторская работа по модернизации «Аллигатора» и что новый контракт, который сможет загрузить «Прогресс», может быть подписан в следующем году.

Также на предприятии ведется подготовка к запуску в серийное производство гражданского вертолета Ка-62. Разработка этого вертолета началась в 1990 году, а на авиасалоне МАКС-1995 был представлен полноразмерный макет данной машины. После этого дальнейшая разработка вертолета была остановлена. Только в 2012 году на выставке HeliRussia был вновь представлен полноразмерный макет. Тогда же стало известно, что вместо российских турбовальных двигателей РД-600 на машину будут устанавливаться двигатели Turboméca Ardiden 3G французской компании Turboméca.

Еще через четыре года вертолет совершил первый полет: машина совершила висение с разворотами, рысканиями по тангажу и крену. Полноценный испытательный полет состоялся год спустя, 25 мая 2017 года. Наконец, в 2019 году вертолет принял участие в летной программе авиасалона МАКС-2019.

Ранее в Госкорпорации «Ростех» сообщали, что производство вертолета запланировано на 2020 год. В 2012 году «Вертолеты России» подписали предварительное соглашение с бразильской авиакомпанией Atlas Táxi Aéreo на поставку 7 вертолетов. Поставки должны были быть выполнены до 2016 года. В 2016 году еще пять вертолетов планировалось поставить в Колумбию. Других сведений о контрактах на поставку данных машин в прессе не появлялось.

В то же время, в 2018 году гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заявил, что разработан облик Ка-62 для российского военного ведомства. Он не уточнил, как предполагается решить вопрос с иностранным двигателем при поставках машины в интересах военного ведомства.

Но в сентябре текущего года генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин заявил, что корпорация создает замену французскому двигателю Ка-62, который получит обозначение ВК-1600В. Сроки начала запуска двигателя в серийное производство названы не были.

Сокращения на заводе «Прогресс» происходят на фоне сообщений о том, что конструкторские бюро «Камов» и «Миль» объединятся, чтобы вместе образовать Национальный центр вертолетостроения. Это станет первым этапом масштабного слияния, который должен завершиться в середине 2020 года.