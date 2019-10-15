Россия заключила с ОАЭ новые сделки более чем на миллиард долларов

Россия и Объединенные Арабские Эмираты заключили новые сделки на сумму порядка 1,4 миллиарда долларов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с деловыми кругами.

«Сегодня заключены новые сделки, речь идет о проектах на сумму порядка 1,4 миллиарда долларов, и охватывают самые разные отрасли», - сказал Путин.

Президент также отметил, что суверенный фонд Арабских Эмиратов стал одним из первых партнеров РФПИ, и уже реализовано более 45 проектов на сумму 2,3 миллиарда долларов.

Он также подчеркнул, что доходность от этих инвестиций выше общемировых стандартов.

Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом во вторник. У трапа российского президента встречает лично наследный принц Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайян.

Из аэропорта они отправятся в президентский дворец Каср аль-Ватан, где состоятся двусторонние переговоры. Также у Путина запланированы беседа с Аль-Нахайяном, знакомство с выставкой инвестиционных проектов и встреча с представителями деловых кругов двух государств. Большая часть мероприятий будет проходить в закрытом от СМИ режиме.