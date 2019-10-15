Черноморский флот усилится двумя гидрографическими катерами

Два новейших больших гидрографических катера поступят на вооружение Черноморского флота в ноябре текущего года. Об этом сообщил 15 октября представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту Игорь Дыгало.

Речь идет о катерах проекта 23040Г «Борис Козицкий» и «Борис Слободник», построенных по заказу военного ведомства на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход». В военно-морскую базу Новороссийска они прибудут в следующем месяце. Суда пройдут испытания, после чего будут включены в состав Черноморского флота.

По словам Дыгало, «Борис Слободник» будет находиться в Севастополе, а «Борис Козицкий» - в Новороссийске. Он добавил, что два больших гидрографических катера «Георгий Зима» и «Александр Евланов» проекта 23040Г выполняют задачи в составе гидрографической службы Балтийского флота.

Морские суда необходимы для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до четырехсот метров, а также съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до двух тысяч метров.

Помимо этого, при помощи катеров можно доставлять людей, продовольствие, ремонтные бригады и прочее. Также суда могут проводить лидирование подводных лодок и крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.