Самую современную российскую радиостанцию на базе БТР показали вблизи

Станция является частью комплекса «Антей». Входящее в состав оборудование и антенные системы позволяют обеспечить требуемую дальность и качество радиосвязи, в том числе в условиях преднамеренных помех. Благодаря наличию автоматизированной системы управления, время подготовки изделия к работе не превышает 10 минут.

«Если портативные радиостанции имеют дальность не более четырех километров, то этот комплекс позволяет вести радиосвязь в движении в КВ-диапазоне на расстояние до 250 километров, а на стоянке - на дальности до 1000 километров», - сказал начальник 16-го ЦНИИ МО РФ Валерий Жужома.

Радиостанция может вести радиосвязь на стоянке и в движении. Благодаря наличию автоматизированной системы управления, время подготовки изделия к работе не превышает 10 минут.

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