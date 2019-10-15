Следователи научились определять личность человека под маской

Следственный комитет обладает технологии, которые позволяют устанавливать личность человека даже в том случае, если его лицо скрыто под маской. Соответствующая информация содержится в программе «Чудеса криминалистики».

В программе говорится, что один из преступников совершил убийство коммерсанта в Тамбове. Момент совершения преступление попал на камеры наблюдения. Благодаря видеотехнической экспертизе удалось определить параметры лица и телосложения подозреваемого и цвет одежды.

Под натиском собранных доказательств обвиняемому пришлось признаться в совершенном преступлении.

Кроме того, в программе приведен пример случай, когда московские следователи доказали вину обвиняемого, применив технологию наложения 3D-модели лица на размытые фотоснимки подозреваемого.