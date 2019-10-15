В России создадут сеть полигонов для испытаний дронов

Специальные площадки для тестирования беспилотных летательных аппаратов откроют в России в ближайшие три года. На создание сети экспериментально-цифровых полигонов потратят 570 миллионов рублей.

Инфраструктура рассчитана под разработку и массовый выпуск беспилотников весом более 30 килограммов. На площадках будут проводиться испытания дронов и авиационных систем: винтов, двигателей, станций управления и каналов связи. Об этом сообщил соруководитель рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Жуков.

«Полигоны нужны для проектирования, испытания авиатехники и для ее сертификации. Они будут создаваться в течение трех лет, до 2021 года включительно», - приводит РИА Новости его слова.

Деньги на создание сети полигонов будут выделяться в том числе из фонда Национальной технологической инициативы. По словам Жукова, инфраструктуру создадут под Тверью - на территории аэродрома Орловка откроют физический и цифровой полигоны.

Также создадут площадки на гидродроме Центрального аэрогидродинамического института Имени Профессора Н. Е. Жуковского в Дубне, аэродромах Ульяновск-Восточный в Ульяновской области, Алферьево в Московской области и Киржач под Владимиром.