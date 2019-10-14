Россия и Саудовская Аравия вложатся в модернизацию ракеты «Старт-1»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и саудовская компания технологического развития и инвестиций (TAQNIA) объявили о сотрудничестве по развитию коммерческого использования ракетоносителя «Старт-1».

Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение в понедельник, 14 октября, во время визита российского президента Владимира Путина в столицу арабского государства.

Согласно подписанным документам, РФПИ и TAQNIA будут вместе инвестировать в модернизацию российского ракетоносителя и его использование в интересах Москвы и Эр-Рияда. Кроме того, инженеры двух стран вместе спроектируют и произведут дополнительные составляющие «Старта», сообщает пресс-служба РФПИ.

«Старт» - твердотопливная космическая ракета-носитель, сконструированная на базе межконтинентальной баллистической ракеты 15Ж58 подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» в НТЦ «Комплекс-МИТ».

Существуют две модификации ракет-носителей этого типа. «Старт» - пятиступенчатая, с полезной нагрузкой для низких орбит (400 километров) примерно 850 килограммов и «Старт-1» - четырехступенчатая, с полезной нагрузкой 500 килограммов для тех же орбит.

Владимир Путин сегодня прибыл в Эр-Рияд. Его визит стал первым за 12 лет и вторым в истории отношений Российской Федерации и Саудовской Аравии. Российский лидер на переговорах с королем Сальманом Аль Саудом обсудил двустороннее сотрудничество, а также вопросы, которые касаются актуальной международной повестки.