Новейшая станция «Азарт» в деле: кадры учений связистов ЦВО

Связисты Центрального военного округа под Екатеринбургом провели ежегодные командные учения, применив новейшую станцию связи «Азарт». Задачи выполнялись при при воздействии радиопомех со стороны условного противника.

В ходе учений военнослужащие развернули пункты связи с современным цифровым оборудованием и надежной системой охраны и обороны для успешного выполнения боевых задач.

Аэромобильные комплексы позволяют связистам из любой точки мира организовывать даже видеоконференцию. Информация передается по закрытому каналу связи, который при попытке взлома активирует еще одну степень защиты.

Новейшая станция связи «Азарт» была представлена президенту России Владимиру Путину в ходе посещения полигона Донгуз в Оренбургской области, на котором проходили учения «Центр-2019».