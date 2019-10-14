В Бурятии на боевое дежурство впервые заступили комплексы «Тор-М2У»

На территории Республики Бурятия впервые заступили на боевое дежурство расчеты ЗРК «Тор-М2У».

Как уточнили в пресс-службе Восточного военного округа, усиление дежурных сил по противовоздушной обороне округа значительно увеличит ее эффективность при охране воздушного пространства региона.

«Тор-М2» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Основная задача комплекса - прикрытие административных, экономических и военных субъектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс».

«Тор-М2» может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Перевод из походного в боевое положение занимает до 3 минут. Время реакции комплекса - 8-12 секунд. «Тор-М2» способен вести огонь на ходу без остановок, защищая технику на марше.