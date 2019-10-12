Путин заявил о работе над преодолевающими любые системы ПРО ударными комплексами

Россия разработает ударные комплексы, которые будут способны преодолевать любую систему ПРО, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО. Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно, потому что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории, а мы, кроме того, что их усовершенствовали многократно, еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет», - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

Интервью Владимир Путин дал в преддверии официального визита в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Президент России посетит королевство впервые с 2007 года. Ожидается, что ключевыми темами переговоров станут соглашения о взаимных инвестициях в экономику двух стран.

Для этого глава российского государства планирует встретиться с саудовским королем Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Комментируя официальные отношения между Москвой и Эр-Риядом, Путин отметил, что они эффективно развиваются по всем направлениям.