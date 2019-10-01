Минпромторг выбрал нового разработчика замены Ан-2

Компания «Байкал-Инжиниринг» займется разработкой легкого многоцелевого самолета, который придет на смену советскому Ан-2. Соответствующая информация содержится в документации, размещенной на портале госзакупок.

«Конкурсная комиссия приняла решение признать победителем открытого конкурса в электронной форме, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме... ООО "Байкал-Инжиниринг"», - говорится в документе.

Ранее на портале государственных закупок был размещен протокол подведения итогов открытого конкурса, победителем которого стал «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) из Екатеринбурга.

Теперь завод в уральской столице присоединится к созданию самолета только в том случае, если иркутская фирма, предложившая лучшие условия, начнет уклоняться от обязанностей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, пишет РИА Новости.

В конце августа в ведомстве сообщили, что на замену Ан-2, известному как «Кукурузник», будет создан новый легкий многоцелевой самолет вместимостью 9-14 человек, способный обеспечить пассажирские и грузовые перевозки на региональном уровне.

Также было заявлено, что планировавшийся ранее к серийному выпуску с 2021 года одномоторный самолет ТВС-2ДТС «Байкал», разработанный Сибирским НИИ авиации на базе «Кукурузника», выпускаться не будет, а наработки по нему пойдут на создание нового самолета.

Предполагается, что новый самолет будет создан с широким применением композитных материалов, будет иметь максимальную взлетную массу 4,8 тысячи килограммов, что в 1,5 раза меньше, чем у ТВС-2ДТС.

Новый самолет улучшит транспортную доступность отдаленных регионов страны.