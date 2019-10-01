Испытания ЗСУ «Деривация-ПВО» завершатся в следующем году

Государственные испытания перспективного боевого модуля «Кинжал», вооруженного 57-миллиметровой пушкой, а также зенитного артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО» могут завершиться в следующем году. Об этом сообщил специальный представитель госкорпорации по военно-техническому сотрудничеству, генерал армии Алексей Маслов.

Разработкой изделий занимается ЦНИИ «Буревестник», входящий в состав НПК «Уралвагонзавод». «Деривация-ПВО» предусматривает использование бронированного гусеничного шасси боевой машины пехоты БМП-3. Специальный боевой модуль с 57-мм автоматической пушкой, установленный на комплекс, способен поражать цели на земле и в воздухе на расстоянии до десяти километров.

«И одна из основных его задач - борьба с беспилотными летательными аппаратами. Там целая линейка боеприпасов, в том числе с дистанционным подрывом», - приводит ТАСС слова Маслова.

Новая 57-миллиметровая зенитная самоходная установка «Деривация-ПВО» была представлена на форуме «Армия-2019» в павильоне госкорпорации «Ростех».

Модуль имеет высокоточные приводы, спаренный 7,62-мм пулемет на 1 000 патронов, систему заряжания и хранения боеприпасов, а также бронеколпак, на поверхности которого имеется прицел командира и наводчика.

Ранее главный конструктор направления АО «ЦНИИ Буревестник» Илья Крыжин в интервью телеканалу «Звезда» сообщил, что в ближайшее время испытания комплекса должны быть завершены и предприятие готовится к серийным поставкам.