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Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла морские испытания

Андрей Аркадьев
17:59 11.10.2019
Корабль успешно выполнил программу испытаний, включая запланированные погружения. Все системы подлодки работали в штатном режиме.
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла морские испытания
© Фото: АО "Адмиралские верфи"

Петербургский судостроительный завод АО «Адмиралтейские верфи» («Варшавянка») завершил морской этап государственных испытаний первой подводной лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», предназначенной для Тихоокеанского флота.

Подлодка выполнила программу испытаний и провела запланированные погружения. Все системы работали в штатном режиме, сообщается в пресс-релизе «Адмиралтейских верфей». Таким образом, заявленные тактико-технические характеристики были подтверждены.

Накануне, 10 октября, «Петропавловск-Камчатский» вернулся в порт. Сейчас на подлодке проводится ревизия, за которой последует чистовая отделка. Государственные испытания продолжались неделю, с 4 по 10 октября.

Проект подводных лодок «Варшавянка» был начат в 1970-е годы: Советский Cоюз планировал строить их для себя, а экспортный вариант продавать за рубеж, в том числе в страны Варшавского договора. Отсюда и название.

Подлодки получились очень удачными, и в 1990-е годы было решено возобновить их производство. Лодки проекта 636 - улучшенный вариант экспортных «Варшавянок». В последних модификациях все, начиная от корпуса и заканчивая кондиционером, собрано так, чтобы не издавать ни звука, а специальная резина и сталь, новейшее радиоэлектронное оборудование делают эти подлодки невидимыми, и недаром на Западе их прозвали «Черными дырами».

«Варшавянки» вооружены торпедами, минами, а также крылатыми ракетами, которые способны поражать наземные и воздушные цели на расстоянии до 1,5 тысячи километров. Именно эти подводные лодки нанесли в 2015 году удар по террористам в Сирии. В ближайшие два года для ЧФ будет построено шесть подводных лодок этого проекта.

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